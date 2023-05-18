فى اليوم العالمى للربو.. الصحة: تقديم التوعية لـ 76 ألف مواطن بوحدات الصدر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك اليوم الخميس، خلال المؤتمر العلمى الذى عقد بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للربو الشعبى، واليوم العالمى للإقلاع عن التدخين، وذلك بالتعاون مع جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، والجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم التوعية لمرضى الربو وذويهم من المترددين على وحدات ومستشفيات الصدر بالمحافظات، وتوزيع كتيبات ارشادية بكيفية التعامل مع مرضى الربو ومعرفة مسببات المرض وكيفية الوقاية منه، من خلال انتشار فرق التواصل المجتمعى بمستشفيات ووحدات الصدر، بالإضافة إلى زيادة الوعى الصحى السليم وتصحيح المفاهيم الخاطئة، من خلال نشر منشورات للتوعية على الصفحات الرسمية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح "عبدالغفار" أن الربو مرض تنفسى مزمن يصيب الشعب الهوائية فى الرئتين، يصاحبه التهاب وضيق فى الشعب الهوائية، مما يؤدى إلى صعوبة تدفق الهواء داخل وخارج الرئتين، ويسبب السعال، والصفير عند التنفس، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من مرضى الربو لا يستخدمون أجهزة الاستنشاق بالشكل الصحيح، مما يؤدى إلى تأخر الإستجابة للعلاج.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الربو الشعبى من أكثر الأمراض التنفسية المزمنة انتشارًا على مستوى العالم، كما يُلقى بأعباء صحية واقتصادية كبيرة على المرضى الذين يعانون منه، موضحًا ان الاحصائيات تشير الى ان نصف مرضى الربو غير ملتزمين بالنصائح العلاجية من الطبيب مما قد يؤدى إلى تدهور فى حالتهم الصحية ودخول المستشفى، حيث أظهرت احدى الدراسات تأثير عدم التزام المرضى بالعلاج الاستنشاقي (البخاخات) بأن من بين 110 مريض هناك 42.2% لديهم مستوى عال من الالتزام بأدويتهم و22.9% متوسطى الالتزام و34.9% قليلى الالتزام.

وأكد الدكتور محمد نادى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، على ضرورة التزام مرضى الربو بتناول العلاج بما يُمكّنهم من تحقيق نتائج علاجية أفضل، حيث يعد التدخين من أهم العوامل خطورة للإصابة بالكثير من الأمراض الصدرية، وأهمها السدة الرئوية، وسرطان الرئة، والدرن الرئوى، والعديد من الأمراض التى تصيب معظم أجهزة الجسم، مؤكداً على أهمية رفع الوعى بأهمية الإقلاع عن التدخين، لتأمين حياة صحية خالية من الأمراض لجميع أفراد المجتمع، مؤكدا أن مصطلح التدخين لا يقتصر على تدخين السجائر فقط؛ بل يشمل السجائر والشيشة الإلكترونية، وغيرها.

وقال الدكتور وجدى أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إنه تم عقد الندوات التثقيفية للأطباء والفرق الطبية بمستشفيات الصدر للتعرف على أحدث البروتوكولات العلاجية للربو الشعبى، حيث تم عقد ندوات التثقيف الصحى بمستشفيات الصدر للمرضى وذويهم للتعرف على أعراض الربو الشعبى وكيفية الاستخدام الصحيح للبخاخات المستخدمة فى العلاج، وأهم المسببات وكيفية الوقاية منها وذلك فى 20 مستشفى صدر (العباسية – 15 مايو – الخليفة – المرج – شبين الكوم – المحلة – طنطا – منوف – كفر الشيخ – دمنهور – المنصورة – دكرنس – بهوت – المعمورة – كوم الشقافة – دمياط – بور سعيد – السويس – الفيوم – أسيوط)، كما تم إجراء اختبارات وظائف التنفس من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة فى مستشفيات الصدر للمترددين على تلك العيادات.

وقالت الدكتورة فاطمة العوا مستشار "مبادرة التحرر من التبغ" للمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن الحملة التى تدشنها المنظمة لهذا العام 2023 تسعى لاستبدال زراعة التبغ بزراعة المنتجات الغذائية، وذلك لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، ونظراً لما تحمله زراعة التبغ من أضرار بصحتنا وصحة المزارعين، مؤكدهً أن الحملة تعمل على تشجيع الحكومات على إنهاء الإعانات الممنوحة لزراعة التبغ وتوجيهها لدعم المزارعين لزراعة محاصيل أكثر استدامة لتحسين الأمن الغذائى ورفع الوعى فى المجتمعات.

وعلى هامش المؤتمر الصحفى تم عقد جلسات نقاشية علمية ومسابقات بين إدارات الصدر بالمحافظات للتوعية بالأمراض الصدرية، كما تم تكريم عدداً من العاملين بالقطاع الطبى وفريق التوعية والتواصل المجتمعى بالمكتب الإعلامى، لدورهم فى نشر الوعى وتصحيح المفاهيم فيما يخص الربو ومكافحة التدخين.