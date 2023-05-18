وزير التعليم يفتتح مدرستين بأسوان ويضع حجر أساس لمجمع مدارس (صور)

جدة - نرمين السيد - رافق الوزير خلال الزيارة أشرف عطية، محافظ أسوان، وغادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء يسرى سالم، مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعبد الكريم لطفى عبد الكريم، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازى زيارته إلى المحافظة بافتتاح مدرسة عبد الجليل حسنين الإعدادية التابعة لإدارة أسوان التعليمية، وذلك بعد إتمام الإحلال الكلى للمدرسة والتى تبلغ مساحتها 1956.8م2، وتستوعب 454 طالبا وطالبة، بعدد 12 فصل دراسى، فضلا عن قاعة للمجالات، والمكتبة، ومعمل مطور، ومعمل كمبيوتر، وصالة متعددة الأغراض.

كما تفقد الوزير سير امتحانات الشهادة الإعدادية فى المدرسة بمادة الهندسة، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، وفى هذ الإطار وجه الوزير بتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، كما وجه بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين.

تفقد الوزير خلال زيارته للمدرسة حجرة الأنشطة بالمدرسة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية للكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية، وأهمية دور المسرح المدرسى فى إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة ومدارس ذوى الهمم بصفة خاصة؛ لخلق جيل مثقف علميا وفنيا وأدبيا، ووجه الوزير أيضا بإعداد عرض مسرحى على مستوى المديرية بمحافظة أسوان تمهيدا لاختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات التعليمية وتكريم القائمين عليها.

وعقب ذلك، زرع الدكتور رضا حجازى، عددا من الأشجار داخل المدرسة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، والتى تستهدف زراعة عدد 125 ألف شجرة ظل ومثمرة، بالإضافة إلى أشجار النخيل فى المحافظة.

كما افتتح وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان مدرسة محمد عبد المعطى الابتدائية، وذلك بعد إتمام الإحلال الكلى للمدرسة التى تبلغ مساحتها 2070.7 م2، وتستوعب عدد 332 طالبا وطالبة، بعدد 16 فصلا دراسيا، منها 4 فصول لرياض الأطفال، و12 فصلا دراسيا للمرحلة الابتدائية، كما تضم المدرسة معمل مشاهدة، وقاعات للمجالات، والكمبيوتر، وصالة متعددة الأغراض، والمكتبة.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة واطمأن من الطالبات على مستوى الامتحان.

كما تفقد الوزير قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، مؤكدا اهتمام الوزارة بمرحلة الطفولة المبكرة، حيث أن هذه المرحلة تمثل السنوات الذهبية للاستثمار فى الطفل، كما أكد أن الوزارة تعمل على دعم قدرة الطفل على التعلم والابتكار لأنها فترة تطور مراحل الذكاء، فضلا عن أهميتها فى عملية إعداد الأطفال للتعلم.

وفى هذا الصدد، تحدث الوزير مع معلمة إحدى الفصول عن أهمية دورها فى هذه المرحلة التى تحتاج إلى ضرورة توافر البيئة التعليمية المناسبة لهذه الرحلة وإعطاء الثقة للأطفال؛ لاستكشاف قدراتهم ومواهبهم والسماح لهذه القدرات والمواهب بالظهور والنمو.

وشهد الوزير العديد من الفقرات المتنوعة للطلاب، حيث استمع إلى عدد من الأغانى الوطنية وأغانى من التراث الوطنى للمحافظة، ولحن منفرد لإحدى الطالبات، كما استمع إلى بعض الفقرات لفريق كورال الإدارة، حيث أشاد بأداء الطلاب ووجه بتنمية موهبتهم ورعايتها.

وعقب ذلك، تفقد الوزير والمحافظ لجان مدرسة أحمد طه حسين الثانوية، لمتابعة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى (شعبة علمى رياضة) امتحان مادة الميكانيكا، ومادة التاريخ (للشعبة الأدبية)، واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ومدى مناسبة الوقت والمساحة المخصصة للأسئلة المقالية فى مادة الرياضيات.

كما تفقد الوزير قاعة تدريبية للمعلمين، داخل المدرسة، مزودة بأجهزة حديثة لتدريب المعلمين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات المعلمين ومهاراتهم، حيث أنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيا، مشيرا إلى أن استراتيجية تطوير التعليم تهدف إلى وجود معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف ممتازة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة.

وفى إطار الزيارة، قام الدكتور رضا حجازى بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع مدارس الحصايا، بمنطقة الحصايا التى تقدم خدمة تعليمية لطلاب أسوان من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، حيث اطلع على نوذج توضيحى لمشروع المدرسة المنشأة على مساحة 8114 م2، وتضم عدد 42 فصلا دراسيا، منها 6 فصول لمرحلة رياض الأطفال، و 18 فصلا للمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى عدد 9 فصول للمرحلة الإعدادية، وعدد 9 فصول للمرحلة الثانوية، كما يضم المشروع معامل، وقاعات للمجالات والكمبيوتر.