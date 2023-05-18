الرئاسة: كلمة السيسى بالقمة العربية تتناول وحدة الصف العربى وأزمة السودان

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الخميس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى الدورة الـ23 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتى تعقد بمدينة جدة.





وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، للوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسى فى جدة، إن الرئيس سيلقى كلمة مهمة تتناول عدة محاور، أبرزها ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومقدراتها، مشيرا إلى موقف مصر الداعم للحلول السياسية للأزمات التى تعانى منها المنطقة.



وأضاف متحدث الرئاسة، أن كلمة الرئيس السيسى ستتضمن فى محاورها توحيد الصف العربى، لافتا إلى أن الدورة الـ23 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتى تعقد بمدينة جدة تعقد فى ظرف دولى شائك وظرف إقليمى ليس فى أفضل الأحوال.



وقال إن الأزمة السودانية تلقى بظلالها على القمة، بالإضافة إلى الوضع فى فلسطين وهى القضية التى تأتى دائما فى صدارة اهتمامات الدولة المصرية، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية التى تشهدها، والدولة المصرية تدخلت بقوة من أجل العمل على حلها.