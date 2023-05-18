حياة كريمة.. التضامن: نؤمن بدور المنظمات الحقوقية فى إنفاذ حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بغرض تمويل مشروع "النهوض بالوعى الحقوقى وتنمية المواطنة" فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الرامى إلى تعزيز قيم المواطنة ومكافحة التعصب والتطرف، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.





ويستهدف المشروع فئات الشباب من الطلاب والنساء وغيرها من الفئات المطلوب تعزيز اتجاهاتها ومعارفها بمبادئ وممارسات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استهداف المشروع لجمعيات تنمية المجتمع المحلى وقصور الثقافة والإدارات المحلية فى القطاعات المختلفة، وذلك فى سبع محافظات بما يشمل الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وبورسعيد والسويس.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعى الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى والدكتور أحمد سعدة مدير صندوق دعم مشروعات الجمعيات، والأستاذ علاء شلبى رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وينص المشروع على التزام الوزارة بالإشراف المالى والفنى والحرص على تحقيق النتائج المتوقعة منه، مع أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة وبالمعايير المحاسبية والمالية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار الشراكة المتواصلة مع منظمات المجتمع المدنى، كما أنه يكتسب أهمية خاصة كونه يتم مع إحدى المنظمات المتخصصة فى مجال حقوق الإنسان، بما يتسق مع استراتيجية الدولة فى تعزيز الوعى بموضوعات حقوق الإنسان وفى تنمية الشعور بالانتماء والمواطنة لدى الشباب وفى المجتمعات المحلية على مستوى المحافظات المستهدفة.

وحول صندوق دعم مشروعات الجمعيات، أكدت القباج أنه تم إعادة هيكلة الصندوق باستشراف الدور الحيوى الموكل إليه فى دعم مؤسسات المجتمع المدنى فى عملها سواء ماديا أو فنيا وفى مجال التحول الرقمى والإقراض، معلنة أنه سيتم إطلاق منصة للإقراض وسيتم اتاحة موازنته سنويا لقطاعات العمل المختلفة.

ومن جانبه قال الأستاذ علاء شلبى رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تولى اهتماماً بالغاً بنشر ثقافة حقوق الإنسان فى الدول العربية كافة، وتبذل جهودًا كبيرة للدفع بإنجازات واضحة وملموسة فى جمهورية مصر العربية ليس فقط باعتبارها دولة المقر التى ينبغى أن تنال القسط الأكبر من الاهتمام، لكن أيضاً لأن مصر بها خبرات كبيرة فى هذا المجال مما يدعم فرص النجاح والشراكة.

كما أكد الأستاذ علاء شلبى، أنه رغم حالة الاضطراب الإقليمى الذى نراه يتزايد فى الآونة الأخيرة، إلا أن مصر سجلت قصة نجاح فى الحفاظ على مقدرات الوطن وفى إعلاء حقوق الإنسان فى محيطها الحضارى العربى والأفريقى والإسلامى.

وأضاف شلبى أن التفاعلات الإيجابية بين المنظمة وبين وزارة التضامن الاجتماعى المصرى تشكل نموذجاً ناجحاً على مدار 25 عاماً، ووصولاً إلى التعاون المؤسسى الذى ينطلق فى مايو 2023 ضمن تعبئة الشراكات مع منظمات المجتمع المدنى فى مصر، والذى ينصب أيضاً على إنجاح الأنشطة المتنوعة التى تستهدف المجتمعات المحلية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما أشار رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى الاهتمام البالغ الذى توليه المنظمة لبناء قدرات الأجيال الشابة من الإناث والذكور وتنمية أجيال تؤمن بأهمية حقوق المواطنة، إتساقاً مع التوجهات المعبر عنها فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 ورؤية مصر 2030.