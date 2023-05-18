رئيس الوزراء يتفقد ميناء 6 أكتوبر الجاف بعد تشغيله تجريبيا 

جدة - نرمين السيد - وأجرى رئيس الوزراء جولة بعدد من مكونات هذا المشروع، حيث أكد أن هذا المشروع يمثل نموذجا مميزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فى مرحلة تشهد تكليفات واضحة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحكومة، بمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص، المحلى والأجنبى، للمساهمة مع الدولة فى تنفيذ المشروعات الكبرى.

واستمع مدبولى إلى شرح عن ميناء السادس من أكتوبر، والذى يعد أول ميناء جاف فى مصر، ينفذ فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أن هذه الشراكة تكون بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، وشركة ميناء أكتوبر الجاف، المكونة من تحالف شركتى السويدى إلكتريك، الرائدة فى مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة "دى بى شنكر" الألمانية المتخصصة فى مجال اللوجستيات والنقل متعدد الوسائط، وبتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية فى مصر، حيث يبلغ حجم العمالة المباشرة بالمشروع 500 عامل، بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وشملت جولة رئيس الوزراء بالميناء، تفقد غرفة التحكم الرئيسية للميناء، والتى يتم من خلالها التحكم فى حركة تشغيل الميناء بأكملها، حيث تقوم بالتحكم فى حركة الشحن والتفريغ من وسائل النقل المتعددة، كما يتم من خلالها التعامل مع الخطوط الملاحية العالمية، وكذلك جميع الجهات الحكومية العاملة بالميناء.

يأتى ذلك بالإضافة إلى تفقد عدد من المبانى والإنشاءات بالميناء والخاصة بالإدارة، والهيئات الحكومية، والتصاريح، وخدمة العملاء، وجهات الفحص والمعاينة، وسلامة الغذاء، ومبنى الإسعاف، ومظلة التحميل، ومبنى الشرطة، والمخزن الجمركى، ونقطة المطافئ.