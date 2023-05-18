وزيرة البيئة توجه بتفعيل الحوار الوطنى للتغيرات المناخية بجميع المحافظات

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتفعيل الحوار الوطنى للتغيرات المناخية بكافة محافظات الجمهورية؛ لتعزيز مشاركة فئات المجتمع وأفراده فى جهود العمل المناخى على اختلاف مراحلهم العمرية وتخصصاتهم، فى ضوء الطريق لمؤتمر المناخ COP28.





وفى هذا الصدد فقد نظم الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات واتحاد شباب محافظة سوهاج، وجمعية عين البيئة، مؤتمر الحوار الوطنى البيئى (الطريق لمؤتمر المناخ COP28)، بقاعة مركز إعلام سوهاج بمشاركة شباب ومؤسسات المجتمع المدنى بسوهاج.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية، هو استكمالا للرسالة التى عملت مصر على نقلها للعالم خلال مؤتمر المناخ cop27، بأنه مؤتمراً تنفيذياً تشارك وتتضامن فيه جميع فئات المجتمع للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث سيتم تجميع نتائج وتوصيات الحوار الوطنى بالمحافظات المختلفة ودراستها للاستفادة منها.

ويهدف المؤتمر إلى الاستماع للأفكار ومقترحات الشباب للخروج بأفكار محددة للإجراءات الخاصة بحدة التغيرات المناخية، إضافة إلى مشاركة المجتمع المدنى لضمان تسريع وتيرة التصدى لآثار تغير المناخ.

كما ناقش المؤتمر جميع الموضوعات ذات الاهتمام للمجتمع المدنى وعلى رأسها "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، وأيضا عرض قصص النجاح والمشروعات والابتكارات والمنتجات البيئية، بهدف التصدى لآثار تغير المناخ ومواجهتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخا لمبادئ المشاركة المجتمعية.

كما تناول المؤتمر التعريف بالمشكلات البيئية داخل محافظة سوهاج من أجل رفع الوعى البيئى للمجتمع السوهاجى، بأهم قضايا المحافظة وكيفية العمل على مواجهتها ودور الفرد والمجتمع فى ذلك.