الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الخميس، الفريق أول بحرى جوسيبى كافو دراجوانة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له، والذى يزور مصر حاليًا.





وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العلاقات العسكرية الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق ودعم الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية.

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