محافظ دمياط تُسلم 20 جهازًا للفتيات المقبلات على الزواج

وأعربت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن سعادتها وشكرها العميق لمنظمات المجتمع المدنى وخاصة مؤسسة العربى لتنمية المجتمع ، والتى اعتادت أن تشاركنا فرحة أهل دمياط بالعيد القومى، مضيفة أن مثل هذه المناسبات تقوى أواصر الحب والمودة بين فئات المجتمع.
وقالت صباح العربى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، إنها شعرت بسعادة غامرة بتواجدها بين أبناء دمياط وأنها تتقدم بالشكر العميق أصالة عن نفسها ونيابة عن مجلس إدارة مجموعة العربى إلى الدكتورة منال عوض وجميع العاملين بالمحافظة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.
كما أكدت العربى، أنَّ ما تقدمه مؤسسة العربى لتنمية المجتمع تجاه محافظة دمياط فى عيدها واجب وطنى تجاه أبناء المحافظة فمصرنا الغالية تستحق بذل كل غالٍ ونفيس وأنَّ المرأة المصرية ستظل دائمًا فى الريادة.
وأشادت صباح العربى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع بالنجاح الذى حققته الدكتورة منال عوض فى محافظة دمياط كونها ثانى إمرأة مصرية تتولى هذا المنصب متمنية لها دوام التقدم والازدهار ولجميع أبناء المحافظة.
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