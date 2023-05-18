كولر يستشهد ببرشلونة وليفربول لتحذير لاعبى الأهلى من "ريمونتادا" الترجى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 مايو 2023 06:30 مساءً - استشهد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى بأكثر من مباراة شهدت ريمونتادا تاريخية للتأكيد على لاعبى الأهلى أن التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا ليس مضموناً، بعد الفوز على الترجى بثلاثية نظيفة فى مباراة الذهاب.

وشدد كولر للاعبى الأهلى على أن الفوز بثلاثية فى الذهاب لا يُعنى التأهل، ولابد أن يبذل الفريق جميعاً جهداً فى مباراة الغد أمام بطل تونس من أجل التأهل للنهائى القارى، خاصة وأن الترجى سيلعب مباراة الغد بدون أى ضغوط ولا يوجد لديه ما يبكى عليه.

ويلتقى الأهلى فى العاشرة من مساء غداً الجمعة، مع الترجي التونسى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما فاز الأحمر فى الذهاب بثلاثية نظيفة بواقع هدفين لـ بيرسي تاو وهدفاً لكهربا.

وأكد كولر للاعبي الأهلي أكثر من مرة على مدار الأيام الماضية، أن الفريق لم يحسم التأهل للنهائي الأفريقى، وأن كرة القدم تشهد أحياناً "ريمونتادا" مثلما حدث من ليفربول الإنجليزي أمام برشلونة حينما انتفض الفريق الأنجليزي وفاز في لقاء العودة على ملعبه برباعية نظيفة بعدما كان قد خسر بثلاثية نظيفة في كامب نو معقل برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوربا موسم 2018_2019.

كما فعلها برشلونة حينما فاز 6-1 على باريس سان جيرمان في كامب نو بعدما خسر من الفريق الفرنسي برباعية نظيفة في باريس فى دور الـ16 لدوري أبطال أوربا موسم 2016-2017.