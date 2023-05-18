محمد صلاح خارج القائمة.. 7 مرشحين لجائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 مايو 2023 06:30 مساءً - كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري 2022-2023.

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن قائمة تضم 7 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في مسابقة البريميرليج هذا الموسم.

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب من رابطة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كل من إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وزميله كيفين دي بروين، ثم هاري كين قائد توتنهام، ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، ومارتن أوديجارد نجم وسط أرسنال، وبوكايو ساكا جناح أرسنال، وأخيرًا تريبير لاعب نيوكاسل يونايتد.

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 85 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أرسنال الوصيف.

ويحتاج فريق مانشستر سيتي الفوز على تشيلسي في قمة الجولة الـ 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي، من أجل حسم اللقب للموسم الثالث على التوالي بشكل رسمي.

ويتبقي لفريق مانشستر سيتي 3 جولات في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقابل جولتين لأرسنال الوصيف.