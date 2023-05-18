بمناسبة مرور 60 عاما.. مطار القاهرة صرح يواكب أعلى درجات التنافسية

جدة - نرمين السيد - فى الثامن عشر من شهر مايو من كل عام نحتفى سويا بمرور ستين عاما على الافتتاح الرسمى لمطار القاهرة الدولى، هى فى الواقع ستين عاما من التحديات والعمل والتطوير والجهود المتراكمة التى تولى بذلها جيل بعد جيل للوصول الى أعلى درجات التنافسية ليصبح مطار القاهرة الدولى قادرا على تقديم كافة الخدمات بكفائة عالية وقادرا على تلبية الطلب المتنامى على حركة السفر والوصول والسياحة متطلعين إلى آفاق مستقبل مشرق ليظل مطار القاهرة الدولى صرحا يفخر به المصريون كأحد أعرق المطارات فى المنطقة العربية والعالم وهو ما يأتى فى ضوء أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية 2030.





الاحتفال هذا العام بمرور ستين عاما من عمر مطار القاهرة الدولى له خصوصيته التى تميزه عن كل عام فمنذ ايام قليلة وتحديدا فى 24 ابريل الماضى شهد مطار القاهرة الدولى أعلى نسبة فى معدلات تشغيل الرحلات الجوية فى حركة السفر والوصول منذ تاريخ إنشائه، حيث بلغ عدد الرحلات الجوية 612 رحلة ووصل عدد الركاب 82 ألف راكب على مدار اليوم ، حيث تم تصنيف المطار من المطارات الأعلى كثافة فى الشغيل وعدد الركاب داخل القارة الأفريقية محققين بذلك تحديا جديدا يعد ثمرة الجهود المتراكمة لجميع العاملين فى ضوء خطة التطوير المستمرة التى تشهدها المطارات المصرية بصفة عامة ومطار القاهرة بصفة خاصة لما يتميز به من موقع جغرافى مميز وكونه بوابة مصر وأفريقيا الاولى وأقدم المطارات الافريقية وأكثرها عراقة وطاقة استيعابية.

وإيمانًا بأهمية توثيق هذه المسيرة الممتدة نسترجع أهم المحطات فى رحلة صعود مطار القاهرة الدولى بداية من الفكرة والنشأة ومرورا بعمليات التطوير المستمرة.

كانت البداية أثناء الحرب العالمية الثانية عندما قامت القوات الجوية الأمريكية بالتعاون مع الجيش البريطانى بإنشاء مطاراً عسكرياً على بعد 5 كيلو مترات من مطار ألماظة، لخدمة قوات التحالف ، وسمى المطار باسم "مطار باين فيلد" نسبة إلى اسم أول طيار أمريكى قتل فى معارك الحرب العالمية الثانية .

وكان المطار يضم مدرجين للطائرات، وبرج للمراقبة الجوية وأربعة حظائر للطائرات، والعديد من المبانى مما جعله كبيرا جدا اذا ما تمت مقارنته بالمقاييس التى كانت سائدة فى المطارات فى ذلك الوقت.