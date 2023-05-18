وزير التعليم: نطور مناهج الطلاب ذوى الهمم ونصمم أنشطة تظهر مواهبهم

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال زيارته اليوم الخميس، لمحافظة أسوان، بأشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتورة أميرة فؤاد، القائم بأعمال رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، لبحث دعم جهود المحافظة فى مجال الدمج التعليمى.





جاء ذلك بحضور غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، ويسرى سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأكد الوزير أن الوزارة تهتم بعملية الدمج التعليمى وتضع الطلاب من ذوى الهمم على رأس أولوياتها، بهدف بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة، والتى تعتمد على تطوير مهارات الطلاب عبر مجموعة من الأنشطة، وفتح المجال أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، مؤكدا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الهمم، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، لدمجهم وتحويلهم لعناصر فاعلة ومشاركة فى المجتمع.

وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير المناهج للطلاب من ذوى الهمم، بما يتلاءم مع ظروفهم وتصميم البرامج والأنشطة التى تسهم فى تطوير الجوانب الأدائية للطلبة وإظهار مواهبهم وقدراتهم، مشيرا إلى أن هناك العديد من النماذج الإيجابية فى دمج طلبة ذوى الهمم فى المدارس المدارس والذى انعكس على تفاعلهم فى المشاركة المجتمعية مع طلبة المدارس بشكل طبيعى.

وأوضح الوزير أنه فى ضوء المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف"، عممت الوزارة بتعميم لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخداما للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة على جميع مدارس الجمهورية، لرفع الوعى المجتمعى ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.

وأشار الوزير إلى زيارته الأخيرة لمدرسة "تولجيت" بالعاصمة البريطانية لندن، للتعرف على أحدث أساليب الدمج فى المملكة المتحدة، وذلك على هامش مشاركته فى المنتدى العالمى للتعليم 2023، لافتا إلى أنه يوجد نظام عالمى للدمج بداية من الإعاقات البسيطة وصولا إلى الإعاقات التى تحتاج رعاية وتخصصات مختلفة.

ومن جانبه، أكد محافظ أسوان أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، داعم لكافة السبل التى تساهم فى تطوير العملية التعليمية فى المحافظة، لافتا إلى أن طلاب الدمج فى المحافظة يمارسون العديد من الأنشطة لما يتميزون به من قدرات خاصة كبيرة.

كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة تعتزم تخصيص فصل للدمج لكل مرحلة تعليمية فى مجمع مدارس الحصايا التى تم وضع حجر الأساس لها اليوم، لخدمة منطقة حى شرق محافظة أسوان.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أميرة فؤاد، أن برنامج منظمة "يونيسف" يولى اهتماما كبيرا بعملية دمج الطلاب، وتقديم الدعم لكل جهود الوزارة فى تطوير العملية التعليمية وبما يلبى احتياجات دمج الطلاب من ذوى الإعاقات البسيطة فى التعليم العام، وذلك من خلال شراكة الوزارة والجامعات المتخصصة، مشيدة بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مجال الدمج التعليمى وتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بدمج الأطفال ذوى الاعاقة البسيطة فى مدارس أسوان ضمن أولويات برنامج الدعم المقدم من منظمة "يونسيف".