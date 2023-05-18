مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، اقتحام عدد من المسئولين الحكوميين والبرلمانيين الإسرائيليين ومجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى الشريف فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام، وما صاحب ذلك من أعمال استفزازية وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين واستثارة مشاعر عموم الشعب الفلسطينى.





وأكدت مصر على ما يمثله ذلك من تصعيد غير مسئول يؤجج المشاعر ويزيد من التوتر والاحتقان القائم فى الأراضى المحتلة، مطالبةً بضرورة احترام الوضع القانونى والتاريخى القائم فى القدس، والذى يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، مشددةً على أن القدس الشرقية هى جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة فى يونيو 1967 بالمخالفة لقواعد القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية التى لا تعترف بضم الأراضى بالقوة.

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