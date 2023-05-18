القاهرة الإخبارية.. القصة الكاملة لتغيير مسار رحلة مصر للطيران لإنقاذ راكبة

جدة - نرمين السيد - بدأت الأزمة على رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى واشنطن، عندما اضطر قائد الطائرة إلى الهبوط بها اضطراريا لإنقاذ حياة راكبة إيطالية تعرضت لأزمة صحية مفاجئة، وتم إسعافها من قبل طاقم الطائرة.

وتم إنزال الراكبة بأمان لتلقى العلاج، ثم أكملت الطائرة رحلتها إلى واشنطن.