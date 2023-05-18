«تعليم القاهرة» امتحان الدراسات الاجتماعية للإعدادية سهلا ولم نرصد مشكلات

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الخميس، امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، فى مادة الدراسات الاجتماعية بالفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة، ومادة التربية الدينية فى الفترة الثانية من الساعة الحادية عشرة والنصف وحتى الواحدة ظهرا.





وبحسب بيان صحفى، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحانات اليوم سارت بشكل هادئ دون حدوث مشكلات تذكر، مشيرة إلى انعقاد غرفة عمليات مركزية تتواصل مباشرة مع الغرف الفرعية بالإدارات الـ33 التابعة، لمتابعة أى حدث طارئ لحظة بلحظة والتعامل معه.

وجاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية فى صفحتين، وشملت أسئلته جميع دروس المنهج المكرر وكانت كافية للوقت المحدد للإجابة مع وجود فترة مناسبة للمراجعة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن ورقة الأسئلة كانت واضحة وسهلة القراءة بما تحتويه من أشكال وخرائط، وتراعى المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى وضعها مكتب تنمية الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم.

أما امتحان مادة التربية الدينية، فجاء واضحا والطباعة جيدة وتنسيق الورقة جيد، والأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية الواردة من المركز القومى للامتحانات، ومتنوعة بين الأسئلة المقالية والموضوعية ومناسبة لوقت الإجابة مع وجود فترة مناسبة للمراجعة.

بدوره تفقد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، لجنة مدرسة العباسية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الوايلى التعليمية، وأشاد بنظام اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، كما سأل الطالبات عن مستوى الامتحان وأعربوا عن سهولة الأسئلة.

وضمت اللجنة 227 طالبة بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، موزعين على 10 لجان.

وانطلقت امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، أمس الأربعاء، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 23/5/2023.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 200 ألف و844 طالبا وطالبة، موزعين على 768 لجنة امتحان، إضافة إلى 7 طلاب يؤدون الامتحانات بمستشفى 57357، إضافة إلى 50 طالبا من المكفوفين، و74 صم، و531 طالبا بالإعدادية المهنية، و114 طالبا بالإعدادية المهنية.