وبحسب بيان صحفى، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحانات اليوم سارت بشكل هادئ دون حدوث مشكلات تذكر، مشيرة إلى انعقاد غرفة عمليات مركزية تتواصل مباشرة مع الغرف الفرعية بالإدارات الـ33 التابعة، لمتابعة أى حدث طارئ لحظة بلحظة والتعامل معه.
وجاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية فى صفحتين، وشملت أسئلته جميع دروس المنهج المكرر وكانت كافية للوقت المحدد للإجابة مع وجود فترة مناسبة للمراجعة.
وأكدت مديرية التربية والتعليم أن ورقة الأسئلة كانت واضحة وسهلة القراءة بما تحتويه من أشكال وخرائط، وتراعى المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى وضعها مكتب تنمية الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم.
أما امتحان مادة التربية الدينية، فجاء واضحا والطباعة جيدة وتنسيق الورقة جيد، والأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية الواردة من المركز القومى للامتحانات، ومتنوعة بين الأسئلة المقالية والموضوعية ومناسبة لوقت الإجابة مع وجود فترة مناسبة للمراجعة.
بدوره تفقد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، لجنة مدرسة العباسية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الوايلى التعليمية، وأشاد بنظام اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، كما سأل الطالبات عن مستوى الامتحان وأعربوا عن سهولة الأسئلة.
وضمت اللجنة 227 طالبة بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، موزعين على 10 لجان.
وانطلقت امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، أمس الأربعاء، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 23/5/2023.
وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 200 ألف و844 طالبا وطالبة، موزعين على 768 لجنة امتحان، إضافة إلى 7 طلاب يؤدون الامتحانات بمستشفى 57357، إضافة إلى 50 طالبا من المكفوفين، و74 صم، و531 طالبا بالإعدادية المهنية، و114 طالبا بالإعدادية المهنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تعليم القاهرة» امتحان الدراسات الاجتماعية للإعدادية سهلا ولم نرصد مشكلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.