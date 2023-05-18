وزيرة التضامن: نستهدف رسم رؤية تمويل عربى له أثر ملموس على حياة المواطنين

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تحت شعار "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية"، والذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية، ويقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمدينة السلام شرم الشيخ فى الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المنطقة العربية تواجه ظروفا استثنائية، بدءا من موجات إرهابية غير مسبوقة وصراعات وتحديات أمنية، مرورا بالأزمات الاقتصادية العالمية والناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية، وتداعيات جائحة كوفيد 19.

وأضافت: أدت تلك العوامل مجتمعة إلى ارتفاع أعداد الفقراء فى العالم العربى خلال العام الماضى ليصل إلى نحو 130 مليون شخص، وفقا للتقرير العربى الثانى حول الفقر المتعدد الأبعاد، والذى يتوقع ارتفاع هذا العدد خلال عامى 2023 و2024 ليصل إلى 36% من إجمالى سكان المنطقة العربية، فضلا عن زيادة أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة إلى نحو 71 مليون شخص، وزيادة معدلات البطالة بين سكان العالم العربى لتصل إلى 12% وهو ضعف المتوسط العالمى البالغ 6% طبقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى "إسكوا" ما يعد الأعلى عالميا.

وتابعت أن التقرير أوضح أن نسبة البطالة ترتفع بين الشباب لتصل إلى 26%، وهى أيضا تعد النسبة الأعلى عالميا، حيث يتفاقم منها نزوح ولجوء أعداد هائلة حيث تستقبل المنطقة العربية نسبة 53%،67% من إجمالى اللاجئين والنازحين على مستوى العالم على التوالى، وبالتالى فهى أكبر منطقة بها نازحين ولاجئين بالعالم، وهى أمور شكلت ضغوطات كبيرة على أنظمة الحماية الاجتماعية فى الدول العربية.

وواصلت القباج أن مؤسسات التمويل الاجتماعى لديها فرصة كبيرة لدعم العديد من القضايا الاجتماعية فى المنطقة، وتحتاج فى ذلك لآليات الحوكمة والشفافية وعدالة التوزيع، مشيرة إلى أن بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية تعد من أهم أدوات الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تعد المحرك الأساسى لاستراتيجيات الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة بكل أبعادها "الاقتصادية- الاجتماعية- البيئية".

ولفتت إلى أن بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية، تسهم فى المنطقة العربية فى الإسراع بوتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال التمويل الميسر، ووضع نظم مالية مرنة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة الأمر الذى يجعلها قادرة على تحقيق التنمية المتوازنة القائمة على عدالة التوزيع والوصول إلى الحماية الاجتماعية الشاملة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن مصر ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى تقدمت إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى الدورة 42، التى عقدت فى الدوحة، بمبادرة لعقد أول اجتماع لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية تستضيفه مصر، بهدف رسم رؤية عربية مشتركة لتعظيم الأثر التنموى، وتفعيل الشراكات لدعم عملية التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن العربى، وخلق أرضية مشتركة يحصد ثمارها الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية فى الدول العربية.

ونوهت بأن الاجتماع سيشهد مشاركة 15 دولة عربية، بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية مؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية فى الدول العربية، كما سيشارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة فى تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، حيث سيتم على هامش الاجتماع إقامة معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، حيث سيكون ذلك فرصة جيدة لتسويق منتجات العارضين والتعرف على التراث المصرى الأصيل.

وأوضحت القباج، أن اجتماع البنوك الاجتماعية يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة فى تحقيق التنمية الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة رؤية 2030، حيث ستوصى مصر الدول المشاركة بأهمية تبنى آلية للعمل المشترك للمؤسسات وبنوك التنمية فى المنطقة العربية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن التشبيك بين المشروعات والبرامج والسياسات التنموية العربية للفئات الأولى بالرعاية، وقياس الأثر التنموى لاستراتيجيات وخطط التنمية الاجتماعية العربية المستهدفة الفئات الأولى بالرعاية، ورسم خريطة مستقبلية لتوحيد الجهود من أجل تحسين حياة الفئات المستحقة.

وحول محاور الاجتماع، قالت القباج إنها تتمثل فى استعراض سياسات تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وجودة الحياة الكريمة للمواطن العربى، وكذلك عرض التجارب الناجحة لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية، فضلا عن محور يتناول تبنى آلية لتيسير عمل بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية، وكذلك محور يتناول فعالية وعدالة تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى والاجتماعى، كما سيتناول المؤتمر التكنولوجيا والابتكار باعتبارها آلية متطورة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، أما المحور الأخير فسيتناول أدوات وقياس الأثر التنموى والتأكد من توطين أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه من المتوقع أن يسفر الاجتماع عن تأسيس هيئة أو رابطة تجمع بين مؤسسات والبنوك الاجتماعية بالدول العربية، وإطلاق منصة اليكترونية لقياس الأثر التنموى للبرامج والسياسات والخطط التنموية لمؤسسات والبنوك الاجتماعية، إلى جانب التشبيك وعقد الشراكات بين المؤسسات والبنوك الاجتماعية فى المنطقة العربية.