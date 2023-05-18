وفد المبادرة الرئاسية «ابدأ» يتفقد مدارس الإسكندرية

وذكرت المديرية - فى بيان اليوم الخميس- أن الدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، استقبل وفدا من مسئولى مبادرة (ابدأ) وشركاء التنمية لعدة جهات صناعية فى مدرسة الرأس السوداء الصناعية بإدارة المنتزه أول التعليمية.
وضم وفد الحضور المهندس نادر أحمد منسق مبادرة الرئاسة ابدأ، والمهندس أحمد همام ممثل شركة تأهيل، والمهندس أحمد على مدير الجودة بأكاديمية ناس، والمهندس محمد محرم ممثل أكاديمية ناس، ومحمد فريد بأكاديمية ناس ومحمد جمال مسئول تنسيق المبادرات والمشروعات التشاركية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفنى ومصطفى حمادة مدير عام إدارة المنتزه أول التعليمية، وأحمد فتحى مدير إدارة التعليم الصناعى وصفاء الحداد مدير التعليم الفنى بإدارة المنتزه أول.
وقال مدير المديرية إن هذه المبادرة الوطنية التى أطلقتها القيادة السياسية تهدف إلى تطوير الصناعة المصرية من خلال شراكات ورفع مهارات طلاب التعليم الفنى.
وتسعى المبادرة الوطنية "ابدأ"، لتطوير الصناعة المصرية والعمل على توطين الصناعة الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، كما تسهم المبادرة الوطنية للصناعة (ابدأ) فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
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