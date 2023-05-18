التعليم العالى: بحث فرص التعاون العلمى المُستقبلى مع وفد جامعة فودان بالصين

جدة - نرمين السيد - أكد دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تعتمد فى محورها على تطوير التعليم الجامعى، وتدويل التعليم العالى، من حيث التعاون مع الجامعات الأجنبية والشراكة فى منح درجات علمية مُشتركة أو مزدوجة وإنشاء فروع لجامعات أجنبية.





وفى هذا الإطار، استقبل د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، نيابة عن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم، د. Chen Zhimin نائب رئيس جامعة فودان الصينية، والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك فى مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، وذلك بحضور د. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية، د. منى هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، أشاد د. مصطفى رفعت بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، معربًا عن سعادته بلقاء وفد جامعة فودان الصينية، ومشيرًا إلى ما تكنه مصر قيادة وشعبًا من تقدير واحترام للشعب الصينى، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز سُبل التعاون العلمى والبحثى مع الجانب الصينى.

واستعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، مسارات التعليم العالى المختلفة فى مصر، مشيرًا إلى اهتمام الجامعات المصرية بتقديم عدد من البرامج الدراسية بالشراكة مع جامعات دولية تساهم فى تحسين مؤشر التعليم محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، فضلًا عن إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية التى تقدم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل.

وأشار د. محمد الشرقاوى إلى نماذج الجامعات الأهلية التى تواكب التقدم العلمى عالميًا، وتعد رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وتقديمها لمستوى تعليم عالِ أكاديمى وتطبيقى، بما يُسهم فى إتاحة فرص التعليم بجودة عالية فى العلوم المختلفة، موضحًا أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تعمل على دعم الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة، واستضافة أفرع لجامعات أجنبية فى مصر، ومنح شهادات أكاديمية مزدوجة، فضلًا عن الاستثمار فى التعليم العالى.

كما ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك مع الجامعات المصرية فى مجال الموارد البشرية، والتكنولوجية، والعلمية، وتعزيز أطر التبادل بين جامعة فودان والجامعات المصرية.

ومن جانبه؛ أكد د. Chen Zhimin إن دوافع التعاون العلمى مع مصر خلال المرحلة المقبلة تأتى فى إطار علاقات الصداقة العميقة بين البلدين، وكذلك فى ضوء ما رصده الوفد عن قرب خلال زيارته للقاهرة فى الفترة من 16- 18 مايو الجارى، من تطور نوعى فى حجم وجودة التعليم العالى فى مصر، مشيدًا بزيارته لجامعة عين شمس.

كما وجه نائب رئيس جامعة فودان الصينية د. Chen Zhimin، الدعوة للجانب المصرى لحضور المؤتمر الدولى "Global Engdg"، خلال شهر أكتوبر القادم فى الصين.

حضر اللقاء من الجانب الصينى، كلا من د. Jing Yijia عميد كلية أبحاث السياسات العامة العالمية، ود. Luo Jianbo عميد كلية التبادل الثقافى الدولى، ود. Chenli نائب عميد كلية القوانين، ود. Xu Jingyuan باحثة مساعدة بكلية أبحاث السياسات العامة العالمية، ود. Xu Yefang نائب مدير مكتب شئون التعاون والتبادل الدولى، والسيد/ Wan Qiang بمكتب شئون التعاون والتبادل الدولى.