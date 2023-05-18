بدء الاحتفالات بعيد دخول العائلة المقدسة مصر بسمالوط

جدة - نرمين السيد - بدأت فعاليات الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة مصر بإيبارشية سمالوط، حيث صلى الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية القداس الإلهى، بكنيسة السيدة العذراء الأثرية، بدير جبل الطير التابع للإيبارشية، والذى يعد أحد محطات زيارة العائلة المقدسة.





ويستقبل الدير أكثر من 2 مليون زائر فى هذه الأيام من كل عام لنوال بركة زيارة المغارة المقدسة التى آوت إليها العائلة المقدسة عند رحلة الهروب لأرض مصر، كما أعدت المطرانية أماكن متعددة للسكنى لمن يرغب من الزوار.

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