المران الختامى للأهلى استعدادا لمباراة الترجى غدا بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 مايو 2023 08:24 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو للمران الختامي للفريق استعداداً لمباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا ، وبدأ الفريق المران بعمليات الإحماء استعداداً للمباراة المرتقبة، وعُقد ظهر اليوم الخميس، بمقر النادي الاهلي الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الكحلي بالكامل.

وحضر الاجتماع الفني الطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الأفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب حمادي العقربي بـرادس بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.