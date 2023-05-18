رئيس الاتحاد الدولى لضباط معلومات الطيران يصل القاهرة لحضور مؤتمر IFAIMA 

جدة - نرمين السيد - وصل إلى القاهرة Fernando Lapes، رئيس الاتحاد العالمى لرابطة ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، برفقة João Mendonça أمين صندوق الاتحاد الدولى، في زيارة القاهرة لحضور المؤتمر الدولي Global AIM Cairo2023 الذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجارى.





واستقبل مطار القاهرة الدولى، رئيس الاتحاد الدولى لرابطة ضباط معلومات الطيران ويرافقه أمين الصندوق، فور وصولهما قادمين من البرتغال. واختار الاتحاد العالمى لرابطة ضباط معلومات الطيران IFAIMA، جمهورية مصر العربية لانعقاد جمعيته العامة لهذا العام، بحضور ممثلي أكثر من 190 دولة حول العالم من أعضاء الاتحاد الدولي لرابطة ضباط معلومات للطيران، حيث يستضيف المؤتمر في القاهرة الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، بالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري EIAMA. ويناقش المؤتمر الدولى IFAIMA Global AIM Cairo 2023، الذى يحضره 250 شخصا من العاملين بإدارات ضباط معلومات الطيران حول العالم ممثلين من 190 دولة، قضايا مهمة ، أبرزها التطورات القادمة في مجال إدارة معلومات الطيران والتحول الرقمى، بالإضافة إلى مراجعة الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) وعمليات التدريب والتأهيل.

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