محافظ الإسكندرية يتفقد المرحلة الأولى من استراتيجية إدارة مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الخميس، أعمال تنفيذ المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها ضمن خطة استكمال مشروعات المرحلة الأولى من الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، للحد من تداعيات التغيرات المناخية والأمطار الغزيرة بموسم النوات، والتى يتم تنفذها بمناطق سموحة وسيدى بشر والتى تضم نقاطا ساخنة لتراكم المياه.





وقال الشريف - فى بيان اليوم - إن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة تأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول عاجلة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار التى تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار.

وأوضح أنه تم البدء فى تنفيذ (3) مشروعات استكمال لمشروعات الأسبقية الأولى من الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة فى منطقة سموحة (النقل والهندسة - ميدان فيكتور عمانويل) وسيدى بشر (محمد نجيب وخالد ابن الوليد وشارع 57) وجميعها تعتبر نقاط ساخنة فى أوقات النوات وأماكن لتراكم مياه الأمطار بكميات كبيرة والتى كانت تعيق الحياة الطبيعية للمواطنين خلال فترات النوات بسبب عدم استيعاب شبكه الصرف الصحى لكميات الأمطار الهائلة التى تتعرض لها المحافظة فى فترة قصيرة، بإجمالى تكلفة تقديرية للثلاثة مشروعات 850 مليون جنيه، وإجمالى المساحة المخدومة للمشروعات الثلاث 3 ملايين متر مربع، وإجمالى مسطحات الرصف بالمشروعات الثلاثة 400 ألف متر مربع.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المشروعات من ضمن مشروعات سيتم تنفيذها لإدارة مياه الامطار بالمحافظة بصورة متكاملة لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها فى مشروع الدلتا الجديدة، كما أنها تعد أيضا متكاملة مع المشروعات الثلاثة، التى تم تنفيذها قبل موسم النوات هذا العام والتى ساهمت بصورة واضحة وحققت الغرض المنشودة لها.

وأكد أنه تم التنسيق الكامل مع إدارة المرور قبل البدء فى تنفيذ المشروعات وبناء على تلك التنسيقات تم تحديد البدء بأعمال التنفيذ فى عدد (4) شوارع بنطاق منطقة سموحة (البرت الأول - النقل والهندسة - إسماعيل سرى - زهران) وإرجاء باقى شوارع المشروعات ذات الكثافة المرورية العالية والمحاور الرئيسية والبدء فى تنفيذها بعد الانتهاء من العام الدراسى الحالى للحفاظ على السيولة المرورية وعدم تضرر المواطنين.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال الحفر وتركيب مواسير بأقطار مختلفة بطول حوالى 2 كيلو، وتم الانتهاء من أعمال التنفيذ المشروع فى شارع البرت فى خلال 10 أيام وسيتم البدء فى إعادة الشئ لأصلة والرصف بداية من يوم الأحد القادم وسيتم العمل على إعادة الشىء لأصلة والرصف أولا بأول.