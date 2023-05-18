زراعة الإسكندرية: توريد 67 ألفا و947 طنا من الأقماح المحلية

وقالت مديرية الزراعة، فى بيان اليوم الخميس، إنها تتابع عن كثب انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أى معوقات.
وأكدت على بذل كل الجهود لإنجاح عملية التوريد، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام.
وأضافت أن المساحة التى تم حصادها لهذا العام بالإسكندرية بلغت 19 ألفا و688 فدانا و8 قراريط و10 أسهم، بينما تبلغ المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام 21 ألفا و933 فدانا و20 قيراطا و13 سهما بالمحافظة.
وتابعت أنه يتم توريد المساحة المنزرعة من بنجر السكر التابعة لمديرية زراعة النوبارية والواقعة فى نطاق محافظة الإسكندرية وقدرها 28 ألف فدان.
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