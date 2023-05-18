كاف: اعتماد نظام جديد لتصفيات كأس العالم 2026 بهذا السيناريو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 مايو 2023 11:28 مساءً - اقترب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من اعتماد النظام الجديد للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على مستوى المكتب التنفيذي اجتماعه برئاسة الجنوب أفريقي باتريك موتسيبي لبحث نظام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم الجديد.

ووفقاً للسيناريو الأقرب سيكون هناك 9 مجموعات من 6 فرق لكل مجموعة، مما يعنى أن هناك 10 مباريات يتم لعبها في مراحل المجموعات على ان يتأهل كل من الفائزين التسعة بالمجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

كما ستلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في مراحل المجموعات مباريات ضد بعضها البعض لتحديد الفريق الأفريقي الذي سيذهب إلى التصفيات العابرة للقارات، والذي قد يكسب أفريقيا المركز العاشر في كأس العالم أو لا يحظى به.

وستلعب هذه الفرق الأربعة في دوري صغير من 6 مباريات، لتحديد من سيذهب إلى المباراة الفاصلة بين القارات.

وأكد بيان كاف قبل أيام عن الإجتماع، أن اللجنة التنفيذية ستناقش عددًا من الأمور المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تواريخ وشكل تصفيات كأس العالم 2026، والعطاءات الخاصة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2023، ودورات التدريب والتطوير التي سيتم طرحها في الاتحادات الأعضاء على التوالي، مع التزام الكاف بتطوير كرة القدم في أفريقيا.

وأضاف أن اللجنة التنفيذية أيضًا على آخر المستجدات حول حالة الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين القادمة وكأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار 2023.

وفى سياق آخر، رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طلب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، لتقام يوم 19 يونيو المقبل، بدلا من 14 أو 15 من نفس الشهر.

وحدد الاتحاد الغيني لكرة القدم 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراته مع مصر فى ملعب سيحدد لاحقًا، فى ظل عدم إقامة مباريات منتخب غينيا بالعاصمة كوناكري، فيما طلب اتحاد الكرة المصري من نظيريه الغيني والأفريقي أن تقام المباراة يوم 20 يونيو، بسبب ضيق الوقت من موعد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا (11 يونيو) حال تأهل النادى الأهلي ممثل مصر.