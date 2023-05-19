التعليم تحدد موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالمدارس

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تسليم بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21/5/2023؛ تمهيدا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس، يوم الإثنين الموافق 22/5/2023.





وأتاحت وزارة التربية والتعليم، البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التى سيؤدى بها الامتحان- المواد الدراسية التى سيؤدى الطالب بها الامتحان) اليوم الخميس، فى إطار استعداد الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، والتى من المقرر انطلاقها يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تم إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالى:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يتوجب على الطلاب التوجه لمقار مدارسهم لاستلام بطاقات أرقام الجلوس بأنفسهم، والتوقيع على بياناتهم، وعدم الاكتفاء بطباعة رقم الجلوس من موقع الوزارة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، بعدها المواد الأساسية اعتبارا من 18 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية، و15% مقالية، وتجرى الامتحانات ورقيا بالكامل، بنظام الـopen book، إذ يتسلم الطالب كتيب مفاهيم يتضمن "المفاهيم، الخرائط، القوانين"، التى يحتاجها بحيث يركز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء المقالية أو الاختيار من متعدد.