فحص 1778 مواطنًا ضمن قافلة طبية بدمياط

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط -فى تصريحات صحيفة، مساء اليوم الخميس - إن القافلة تأتى ضمن خطة شهر مايو 2023 وفى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان.
وأوضح أن القافلة التى تضمنت عيادات مُتنقلة فى كافة التخصصات الطبية ومعملا ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، تردد عليها 1778 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم، وتحويل 44 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لــ 8 حالات، إلى جانب إجراء 449 تحليلًا معمليا وفحص 47 حالة بالأشعة و45 حالة أخرى بالسونار.
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