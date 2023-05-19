بعد تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. توجيهات مهمة من وزير التعليم

جدة - نرمين السيد - قال شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، بمحافظة الدقهلية، الخميس، تقرر إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم السبت الموافق 20/5/2023.





وأشار زلطة، فى بيان، إلى أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه بغحالة كل من تورط أو تسبب فى واقعة التسريب أو قصر فى الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة.

كما شدد الوزير على كافة المديريات التعليمية بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه فى أى واقعة تسريب أو غش إلكترونى خلال الامتحانات، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفورى مع حالات الغش التى يتم رصدها.

وفوجئ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، بتسريب امتحان الدراسات الاجتماعية، الذى كان مقررا عقده الخميس، آخر أيام الامتحانات لعام 2022/2023 بالمحافظة، قبل انعقاد اللجان، وفور ذلك قرر محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم السبت المقبل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين.