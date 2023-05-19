الإنسانية أولا.. قصة إنقاذ مصر للطيران لحياة راكبة وتغيير مسار رحلتها

ووفق لـ "مصر للطيران"، التى روت قصة إنقاذ المريضة بأن الرحلة أقلعَّت فى الساعة 12.20 صباح أمس الثلاثاء 17 مايو 2023 متوجهةً إلى واشنطن، إذ فوجئ قائد الطائرة بإحدى الراكبات (مصرية) انتابتها موجة آلام فى الصدر، وبمجرد حضور طاقم ضيافة الطائرة الذى جرى تدريبه على التعامل مع الحالات المرضية.
طاقم ضيافة الطائرة، أجرى الإسعافات الطبية اللازمة وفوجئ أن يكون بين ركاب الرحلة طبيب مصرى وطبيبة أمريكية اللذان باشرا الحالة مع طاقم الإسعاف وطلبا الطبيبان بضرورة الهبوط لأقرب مطار لإنقاذ حياة الراكبة.
وفور الاستقرار على الرأى الطبى، قرر قائد الرحلة الطيار محمد غريب تغيير مسارها والهبوط اضطراريًا فى مطار مالبينسا بمدينة "ميلانو" الإيطالية لإنقاذ الراكبة، وبمجرد إنزالها من الطائرة قدمت السلطات الإيطالية الرعاية الطبية الكافية لإنقاذ حياتها ونقلتها إلى إحدى المستفيات بعد أن كان التشخيص الطبى ذبحة صدرية مفاجئة، وبعد الاطمئنان على الراكبة استأنف الطيار رحلته متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأثنت الشركة على الموقفه الإنسانى للطيار فى أداء رسالته والمبادرة لمساعدة المريضة بكل اقتدار وهمه بكفاءة عالية، فالموقف أظهر أنَّ هذا ليس غريبا على مصر للطيران وتظل صاحبة الرصيد الأكبر لدى قلوب الكثير لما تملَّكه من الإمكانات البشرية والإنسانية.
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