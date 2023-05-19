تعليم شمال سيناء: المدارس جاهزة لامتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة شمال سيناء، إن مدارس المحافظة جاهزة لامتحانات الدبلومات الفنية (صناعى وتجارى وزراعى وفندقى)، وتجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين وجميع المكلفين بالامتحانات العملية والمعملية والنظرية للدبلومات.





وأضاف حمزة رضوان، فى بيان صحفى، مساء اليوم الخميس، أن الوزارة وفرت وجهزت 17 استراحة لاستقبال المراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات العملية والمعملية والنظرية للدبلومات الفنية، وبسعة إجمالية 1300 فرد، مشيرا إلى أنها مقسمة على الإدارات التعليمية المختلفة.

وتابع أنه الاستراحات جهزت بالأسرة والأجهزة الكهربائية كالثلاجات وكولدير المياه والبوتوجازات وجميع مستلزمات الاستراحات، بالإضافة إلى مياه الشرب، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

يذكر أن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية، تبدأ يوم السبت، الموافق 27 مايو الجارى، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية بعد غد السبت.