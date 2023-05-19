وزير التعليم يتابع الإجراءات الخاصة بالامتحانات فى أسوان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء يسرى سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعبد الكريم لطفى عبد الكريم، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، وياسين عبد الصبور محمد، نقيب المعلمين بالمحافظة.

وفى مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكدا أهمية دورهم فى العملية التعليمية، مشيدا بالجهود التى يبذولها من أجل انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة، معربا عن سعادته بهذه الزيارة، واختيار أماكن المدارس التى تقدم خدمة تعليمية لأهالى أسوان الكرام.

ومن جهته، أعرب محافظ أسوان، عن سعادته بزيارة الوزير للمحافظة، مؤكدا حرص الوزير على متابعة سير العملية التعليمية والعمل المستمر على خدمة العملية التعليمة من أجل مصلحة أبنائه الطلاب.

كما أشاد المحافظ بدور القائمين على العملية التعليمية فى المحافظة، موجها الشكر لهم على الجهود التى تبذل فى المحافظة.

تطوير المعلم أولا

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن كل تطوير مستهدف فى العملية التعليمية يرتبط فى الأساس بالمعلم باعتباره عنصرا أساسيا فى مسيرة النهوض بالتعليم، مؤكدا أنه لا ارتقاء للعملية التعليمية دون الارتقاء بالمعلم، إذ أن تطوير البيئة المدرسية ينصب بصورة كلية على تطوير المعلم وتعزيز دوره وإكسابه لمهارات العصر التى تمكنه من التفاعل مع طالب تحيط به بيئة الكترونية ورقمية تجدد معارفه وتوسع مداركه.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لتعييين 150 ألف معلم على مدى 5 سنوات، تعمل على ضخ دماء جديدة فى الوزارة، مؤكدا أن رؤية الوزارة تستهدف اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

وأضاف أن الوزارة حددت ضوابط تدريب المعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، لإكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وتأهيلهم تربويا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد.

المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة شاب

كما تطرق حجازى إلى أن القيادة السياسية مهتمة بتطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، والتى تتضمن العديد من الخطوات والضوابط لاختيار أكفأ مديرى مدارس، حيث يتم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر على أن يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى.

امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير سير امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات؛ وعدم السماح بأى حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التى أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.

كما اطمأن على سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، موجها بمتابعة لجنة الغش الإلكترونى بالإدارات، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش، كما وجه مديرى المديريات التعليمية بإعلان نتائج الامتحانات بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة مباشرة.

امتحانات الثانوية العامة

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، اطمأن الوزير على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات، مشددا على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، كما استعرض الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش فى اللجان، مشيرا إلى أنه تم منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التى شهدت شغب أو غش العام الماضى، وسيتم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أكد الدكتور رضا حجازى، توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

وشدد على تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى لتحسين مستوى الطلاب الدراسى، وذلك بمقابل مادى مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، موجها بأهمية الاستدامة فى تنفيذها لصالح الطلاب والعملية التعليمية.

اكتشاف المواهب والمهارات لدى الطلاب

كما وجه الوزير بالاهتمام بالأنشطة المدرسية للكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية، وإعداد عرضا مسرحيا على مستوى المديرية بمحافظة أسوان وجميع المديريات التعليمية؛ تمهيدا لاختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات التعليمية وتكريم القائمين عليها، مؤكدا أهمية المسرح المدرسى ودوره فى إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس

وفى ختام اللقاء قدم محافظ أسوان درعا المحافظة للوزير، كما قدم مدير المديرية درع المديرية لوزير التربية والتعليم، والمحافظ.