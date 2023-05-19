قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. تعليم الجيزة توجه تحذيرا عاجلا

جدة - نرمين السيد - وتنطلق امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023 للشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 20/5/2023، وتستمر حتى الخميس الموافق 25/5/2023.

وأوضحت المديرية أنه تطبيقا للقانون رقم 205 لسنة 2020 بشان الغش فى الامتحانات، وحسب المادة الأولى، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحسب مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عم 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد.

وفى حالة الامتحانات المعادلة التى تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وطبقا للمادة الثانية يعاقب القانون مع عدم الأخلال بأحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، و تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة وإلغاء امتحان الطالب.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، المراقبين والملاحظين باتخاذ كافة الإجراءات لمنع أصطحاب أو تواجد التليفون المحمول حتى تسيل العملية الامتحانية بشكل منضبط ولائق، مع المتابعة المستمرة من قبل مديرى عموم الإدارات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2023

السبت 20/5/2023: اللغة العربية والخط

الأحد 21/5/2023: الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 22/5/2023: الهندسة

الثلاثاء 23/5/2023: اللغة الأجنبية والتربية الدينية

الأربعاء 24/5/2023: العلوم والتربية الفنية

الخميس 25/5/2023: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بمدرسسة السعيدية)

وتبدأ جميع الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحا