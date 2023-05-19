امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. كيف استعدت محافظة الجيزة؟

جدة - نرمين السيد - قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن مدارس التعليم الفنى بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مستعدة لعقد الامتحانات العملية والمعملية لشهادة إتمام الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023.





ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات العملية لشهادة إتمام الدبلومات الفنية، يوم غد السبت على مستوى الجمهورية، بينما تنطلق الامتحانات النظرية، اعتبارا من السبت 27 مايو الجارى، وحتى الخميس الموافق 8/6/2023، لتستكمل بعدها الامتحانات العملية بدءا من الجمعة الموافق 9/6/2023 ولمدة أسبوع على دفعات للتخصصات "صناعى وزراعى" طبقا للجداول المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى..

وأوضح أشرف سلومة، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى محافظة الجيزة يبلغ 58 ألفا و582 طالبا وطالبة موزعين كالتالى: 25 ألفا و529 طالب وطالبة بالتعليم الصناعى، 3 آلاف و575 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعى، و25 ألفا و352 طالبا وطالبة بالتعليم التجارى، و4 آلاف و126 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقى.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أنه يجرى امتحان هؤلاء الطلاب بـ192 لجنة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، كما تم التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن.

وكشف عن أنه يتراوح عدد الطلاب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان بين 16 و18 طالبا فقط؛ للحافظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وفى سياق متصل، أكد سلومة أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات داخل اللجان.

وأشار إلى تخصيص 48 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة، بعدد 20 إدارة تعليمية، بينها 28 استراحة مخصصة للرجال، و20 استراحة للسيدات ، مخصص لهم 10 آلاف و86 سريرا كامل التجهيزات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

كما أكد مدير تعليم الجيزة، على توافر 2 خدمات معاونة لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة، مشددا على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.