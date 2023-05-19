مشاركة الرئيس السيسى فى القمة العربية بجدة تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان السيسى يشارك فى القمة العربية الـ"32" بجدة اليوم ، قالت صحيفة الأهرام، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح أمس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتى تعقد بمدينة جدة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله، إن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتى فى إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر فى تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، وخاصة فى ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولى والإقليمى.

وأوضح السفير أحمد فهمى، أن الرئيس سيؤكد فى كلمته اليوم أمام القمة العربية أن جوهر الخروج من الأزمات التى تعانى منها المنطقة هو دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها باعتبارها من مكتسبات الشعوب، مشيرا إلى أن تجريف المؤسسات الوطنية سيؤدى إلى ضياع مقدرات الشعوب التى تحميها وتصونها الدولة الوطنية.

وقال، إن الرئيس سيؤكد خلال كلمته توحيد الصف العربى ورغبة مصر الصادقة فى دعم مساعى تحقيق التكامل بين الدول العربية وجهودها وقدراتها وإمكاناتها، بالتوازى مع المسار الدولى بشقه الجيوسياسى المتمثل فى الأزمات الدولية، حيث تعانى مصر والمنطقة من التوتر والمنافسة بين الغرب من ناحية وروسيا والصين من ناحية أخرى سواء اقتصاديا أو تكنولوجيا أو سياسيا أو عسكريا بما يخلق تهديدا لدول المنطقة.

وفى موضوع أخر، وتحت عنوان مطالب بوضع خطة عاجلة لاستراتيجية دعم الهوية الوطنية ، قالت صحيفة الأهرام ، دعا المشاركون فى الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية، والتى عقدت أمس بالمحور الاجتماعى للحوار الوطنى، والتى عقدت تحت عنوان «الهوية الوطنية»، إلى استحداث هيئة وطنية لتطوير الشخصية المصرية يشكلها الرئيس وتتكون من 14 عضوا من الخبراء فى المجالات المختلفة يكون دورها رصد وتحليل ومعالجة كافة الظواهر السلبية، ووضع خطة لتطوير الإيجابيات فى الشخصية المصرية، واستغلال التعليم والرياضة والثقافة فى تطوير الشخصية المصرية، والتعريف بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بشكل صحيح.

وأوضحت الصحيفة، أن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أكد أن لجنة الثقافة والهوية الوطنية، تتناول قضايا المؤسسات والسياسات الثقافية بكل فاعلية وعدالة، مشيرا إلى أن الصناعات الثقافية تتناول دراما السينما والمسرح، والنشر والترجمة والموسيقى، كما تتناول حرية دعم وتشجيع الإبداع وحريته.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان تعظيم الاستفادة من الأصول.. لتحقيق العوائد الاقتصادية قالت الصحيفة: تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف داخــل نطاق المنطقة الـحـرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستمع إلى شرح من حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حول المخطط العام لمشروع تنمية وتطوير هذه المنطقة الاستثمارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولى أكد أهمية تعظيم الاستفادة مــن الأصــــول المـــوجـــودة فــى المنطقة واستغلال مكوناتها على النحو الأمثل بإجراءات سريعة تحقق عائدا اقتصاديا من خلال أنشطة متكاملة تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجع للجذب السياحى.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتحت عنوان مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فيما تسمى مسيرة الأعلام قالت صحيفة الجمهورية ، أدانــت مصر اقتحام عدد من المسئولين الحكوميين والبرلمانيين الإسرائيليين ومجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى الشريف فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعـلام، وما صاحب ذلك من أعمال استفزازية وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين واستثارة مشاعر عموم الشعب الفلسطينى.

وأوضحت الصحيفة، أن مصر أكـدت فى بيان صـادر عن وزارة الخارجية أمس على ما يمثله ذلك من تصعيد غير مسئول يؤجج المشاعر ويزيد من التوتر والاحتقان القائم فى الأراضى المحتلة، مطالبة بضرورة احترام الوضع القانونى والتاريخى القائم فى القدس، والـذى يعد فيه المسجد الأقصى وقفا إسلاميا خالصا، مشددة على أن القدس الشرقية هى جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة فى يونيو 1967 بالمخالفة لقواعد القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية التى لا تعترف بضم الأراضى بالقوة.