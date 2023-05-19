التنمية: استمرار مبادرة «سند الخير» بالمحافظات وتحقيق مبيعات 279 مليونا 

جدة - نرمين السيد - تلقى هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن متابعة مبادرة "سند الخير" التى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر مايو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى.





وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تكاتف جهود الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ودعم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجا وتوفير احتياجاتهم الغذائية بجودة مناسبة والسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع السادس والخمسون بلغ إلى 279,5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة تشهد إقبالًا كبيراً من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 157 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة بإجمالى مبيعات 60 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة مستمرة فى زياراتها للمناطق الشعبية والأكثر احتياجا لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المبادرة تمكنت فى أسبوعها السادس والخمسون من تحقيق مبيعات بلغت 6,5 مليون جنيه طافت خلالها 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، مشيرا إلى أنه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبنى سويف بواقع 10 سيارات فى كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية، و7 سيارات فى كلا من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات فى كلا من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات فى كلا من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات فى محافظة جنوب سيناء و2 سيارة لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

وأشار هشام آمنة، إلى أن نجاح مبادرة "سند الخير" فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسى فى استمرار المبادرة وزيادة معدلات البيع نظراً لإقبال المواطنين عليها، مما ساهم فى تحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

ووجه هشام آمنة المشرفين على توزيع سيارات مبادرة "سند الخير"، بتركيز تواجدها فى قرى "حياة كريمة" والمناطق الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية، خاصة مع نجاح المبادرة فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى مواسم رمضان والأعياد ومع بدء العام الدراسى.

وقال "آمنة" إن "سند الخير" تساهم فى تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، ويأتى ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة فى التجارة والجملة ونصف الجملة فى مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه طالب المسؤولون على المبادرة بأن تركز على تعويض أى نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات اضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية.

وأشار إلى أن المواطنين فى المحافظات يدركون أن هناك أزمة عالمية، ومعدلات تضخم مرتفعة فى مختلف بلدان العالم، وأن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات، حتى أصغر وحدة محلية.