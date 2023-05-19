الرئيس السيسى يستقبل نظيره التونسى بمقر إقامته فى جدة

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح أمس الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتى تُعقد بمدينة جدة.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتى فى إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر فى تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً فى ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولى والإقليمى.