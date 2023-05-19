للمرة الثانية خلال أسبوع.. قرار وزارى بغلق منشأة تعليمية بمحافظة القاهرة

جدة - نرمين السيد - أصدر أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا بغلق المُنشأة المسماة "إدراك للتنمية البشرية والإدارية - نريد العلم"، والكائن مقرها (عمارة 11- شارع مهدى عرفة – الحى العاشر – مدينة نصر – محافظة القاهرة).





وتُروج المنشأة بمنح دبلومات فى تخصصات (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، التنمية البشرية، البرمجة اللغوية والعصبية، القيادة والتسويق والتمويل)، ودرجة الماجستير المهنى فى التخصصات (إدارة الأعمال MBA، إدارة الموارد البشرية HRM).

ووجه أيمن عاشور باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وأشاد الوزير، بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك فى ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة، تواصل عملها على مدار الساعة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه فى إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبل.

وأضاف المُتحدث الرسمى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالى وحساباتها.