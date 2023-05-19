لمدة يومين.. غلق كلى لطريق 26 يوليو من ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادى النيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور فى بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل وذلك لمدة (يومين) ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 2023/5/20 حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 2023/5/21.





وذلك فى ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر، والقيام برفع كفاءة الطبقة الإسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسى وطريق الخدمة لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة (بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر). وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروع لإزالة اى معوقات للانتهاء وفقا للمواعيد المحددة، لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية: أولا: حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يمينا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو. ثانيا: استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين. وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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