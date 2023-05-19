جدة - نرمين السيد - استقبل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة العربية فى جدة بالمملكة العربية السعودية.







وتوافد عدد من القادة والزعماء العرب، إلى مقر انعقاد القمة العربية فى جدة بالمملكة العربية السعودية، استعدادا لانطلاق فعالياتها. ووصل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إلى جدة، اليوم الجمعة، للمشاركة بالقمة العربية، وفق ما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس السيسى بمقر انعقاد قمة جدة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.