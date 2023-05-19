محافظ الجيزة: رصف وتطوير 5 شوارع حيوية ومتفرعاتها بالبدرشين بـ22 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة البدرشين فى انجاز مشروعات الخطة ورصف وتطوير عدد 5 شوارع حيوية بتكلفة 22 مليون جنيه وبأطوال إجمالية تصل إلى 4.7 كم، مشيرا إلى أن الشوارع التى تم تطويرها شملت رصف وتطوير شارع الجمهورية بمتفرعاته بطول 1 كم وبعرض حوالى 14م، ورصف وتطوير شارع صيدناوى بمتفرعاته بطول 900 م بعرض متوسط 12 م.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم رصف وتطوير شارع عمرو بن العاص (شارع مستشفى البدرشين) بمتفرعاته بطول 1 كم بعرض متوسط 12 م، ورصف وتطوير شارع المنتزه (شارع الإدارة الصحية) بطول 400م بعرض متوسط 10 م، بالإضافة إلى استكمال أعمال رصف شارع عباس عنانى بطول 1400م بعرض متوسط 18 م.

وأكد أحمد راشد، أن الأعمال شملت رصف طبقة الطريق وإنشاء أرصفة للمشاة ودعم الطريق بأعمدة الإنارة ومراجعة خطوط التنظيم وإزالة كافة التعديات الموجودة بالطرق للاستفادة من توسعة الشوارع وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.