الارشيف / أخبار مصرية

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية فى جدة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 مايو 2023 02:28 مساءً - تنشر " صوت الأمة" فيديو للحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة العربية فى جدة، حيث كان فى استقباله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وتحتضن مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، بحضور قادة وزعماء الدول العربية، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تعقد القمة للمرة الأولى منذ 12 عاما بمشاركة الرئيس السورى بشار الأسد الذى وصل أمس إلى مدينة جدة.

تأتي القمة في ظل متغيرات جيوسياسية بالمنطقة العربية، وفى مساعٍ من قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وباقى الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا