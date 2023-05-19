الداخلية تواصل عقد دورات تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل

ويأتى تنظيم تلك الدورات استمرارا للدور الرائد الذى يضطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من خلال التنسيق مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بشأن دعم خدمات الوقاية من الإصابة بفيروسات (B–C - نقص المناعة البشرى والرعاية والدعم والعلاج للمتعايشين مع الفيروس)، فضلاً عن إنشاء عدد (10) مراكز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للفحص والمشورة للوقاية من مرض الإيدز والفيروسات الكبدية C–B.
فى ختام فعاليات الدورة تم تكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
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