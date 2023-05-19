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قبيل انطلاق القمة العربية.. صورة تذكارية للقادة العرب بمشاركة الرئيس السيسي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 مايو 2023 03:30 مساءً - التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع القادة والزعماء العرب المشاركين في القمة العربية في دورتها الـ32 قبيل انطلاق أعمال القمة الرسمية.

 

وتحتضن مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، بحضور قادة وزعماء الدول العربية، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

تعقد القمة للمرة الأولى منذ 12 عاما بمشاركة الرئيس السورى بشار الأسد الذى وصل أمس إلى مدينة جدة.

 

تأتي القمة في ظل متغيرات جيوسياسية بالمنطقة العربية، وفى مساعٍ من قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وباقى الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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