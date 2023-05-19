القمة العربية.. السيسى: علينا التعاون لاحتواء الأزمة فى السودان

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الـ 32 فى جدة، أن مصر تؤكد استمرارها لتمديد التهدئة فى الأراضى المحتلة، بحسب القاهرة الإخبارية. وقال الرئيس السيسى: "إن علينا التعاون لاحتواء الأزمة فى السودان". وشدد الرئيس على أن من المهم الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها.

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