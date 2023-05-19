ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، وعمل جولات حرة ببورسعيد لأفراد الطاقم وبعض الركاب وتغادر السفينة الميناء، مساء الجمعة، بعد عودة السياح من جولتهم بمدينة القاهرة.
وأعدت محافظة بورسعيد برنامج ترفيهية للسياح حيث قدمت فرقة فنون عجميات بقيادة المخرج عمرو عجمي، عددا من الفقرات الفنية التي تفاعل معاها السائحين ورواد ساحة مصر من أبناء المحافظة والمحافظات الأخري
وتتكون السفينه من 10 طوابق و465 غرفة فاخرة، كما يوجد بها مسبحين منهم مسبح مغطي بسقف قابل للسحب.
وقد تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة .
كان الميناء قد استقبل فى الأيام الماضية السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى، وعلى متنها 1209 ركاب و661 طاقم السفينة، كما أستقبل أمس الأول السفينة السياحية AMADEA وعلى متنها 429 راكب و315 طاقم السفينة، مما يعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميناء بورسعيد السياحى يستقبل السفينة Vaiking Mars وعلى متنها 917 سائحا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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