ميناء بورسعيد السياحى يستقبل السفينة  Vaiking Mars وعلى متنها 917 سائحا

جدة - نرمين السيد - استقبل ميناء بورسعيد السياحى، السفينة السياحية Vaiking Mars القادمة من ميناء شرم الشيخ، ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية وعلى متنها 917 راكبا و455 طاقم السفينة من جنسيات مختلفه ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.





ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، وعمل جولات حرة ببورسعيد لأفراد الطاقم وبعض الركاب وتغادر السفينة الميناء، مساء الجمعة، بعد عودة السياح من جولتهم بمدينة القاهرة.

وأعدت محافظة بورسعيد برنامج ترفيهية للسياح حيث قدمت فرقة فنون عجميات بقيادة المخرج عمرو عجمي، عددا من الفقرات الفنية التي تفاعل معاها السائحين ورواد ساحة مصر من أبناء المحافظة والمحافظات الأخري

وتتكون السفينه من 10 طوابق و465 غرفة فاخرة، كما يوجد بها مسبحين منهم مسبح مغطي بسقف قابل للسحب.

وقد تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة .

كان الميناء قد استقبل فى الأيام الماضية السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى، وعلى متنها 1209 ركاب و661 طاقم السفينة، كما أستقبل أمس الأول السفينة السياحية AMADEA وعلى متنها 429 راكب و315 طاقم السفينة، مما يعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.