قرار عاجل من «التعليم» بشأن مادة Arabic O.l لطلاب الشهادة البريطانية

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرصا منها على مصلحة الطلاب الذين سجلوا هذه المادة، الاعتداد بكافة المحاولات التى تمت للعام الدراسى 2022/2023، ومن بينها دور نوفمبر لهذا العام ولجميع الصفوف (العاشر/الحادى عشر/الثانى عشر).





يأتى ذلك نظرا لما أثير حول طلاب الشهادة البريطانية بشأن مادة Arabic O.l الحالية لـ"كامبريدج". وأكدت الوزارة، فى بيان، الجمعة، أن محاولة نوفمبر المقبل، تعد آخر محاولة للاعتداد بتلك المادة حتى يتم البت فى الأمر من قبل الوزارة، وقد تم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بذلك.

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