قمة جدة.. صور تذكارية للقادة العرب بمشاركة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - التقط القادة والزعماء العرب المشاركين في القمة العربية فى دورتها الـ32، صورًا تذكارية قبيل انطلاق أعمال القمة الرسمية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





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