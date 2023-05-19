إيصال مميكن.. «كهرباء جنوب القاهرة» تلغى طباعة الفواتير 100% (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعد شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أول شركة تنجح فى تطبيق نظام التحصيل المميكن وإلغاء طباعة فواتير اﻻستهلاك.



جدة - نرمين السيد - تعد شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أول شركة تنجح فى تطبيق نظام التحصيل المميكن وإلغاء طباعة فواتير اﻻستهلاك. والفيديوجراف التالى يوضح مميزات نظام التحصيل المميكن الذى نفذته شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء. وفكرة التحصيل المميكن تستهدف تنفيذ خطة الدولة ووزارة الكهرباء للتحول الرقمى.

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