عاجل- السيسى وبن سلمان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الأمير محمد بن سلمان، رحب بالرئيس، معربا عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبا، ومشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكدا تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب الرئيس، عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدم بالتهنئة لولى العهد على تولى السعودية رئاسة القمة العربية فى دورتها الثانية والثلاثين، معربا عن تمنيات مصر وثقتها فى نجاح السعودية فى تعزيز العمل العربى المشترك خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.
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