ولى العهد السعودى يؤكد تطلع الرياض لمواصلة دفع العلاقات المتميزة مع القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 مايو 2023 06:30 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جدة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الأمير محمد بن سلمان رحب بالرئيس، معرباً عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكداً تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.