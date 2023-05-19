محافظ الإسكندرية: زراعة 116 ألفا و541 شجرة بمختلف الأحياء

ووجه الشريف-وفقا لبيان المحافظة اليوم الجمعة- بإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار فى الحدائق العامة، مع رفع كفاءة الميادين والحدائق العامة والعمل على زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.
وأكد الشريف، أنه قد تم زراعة 28039 شجرة مثمرة، و19186 شجرة غير مثمرة، بإجمالى 47225 شجرة من الأشجار التى تم توريدها بواسطة وزارتى الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والبالغ عددها 200 ألف شجرة خلال الأسبوع التاسع والثلاثون منذ بداية المبادرة، بالإضافة إلى زراعة 7497 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة والشجيرات خلال الأسبوع التاسع والثلاثون، وزراعة 739 نخلة بردتشارديا، وزراعة 5040 متر نخيل بنطاق حى العجمى وحى وسط وحى المنتزه أول، ليصل إجمالى ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة 116541 شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء، وتم التشديد على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة فى جميع الأحياء للحد من التلوث البيئى ولتكون متنفس طبيعى للمواطنين.
وأشار الشريف، إلى أنه تم زراعة 2020 من الأشجار المثمرة داخل المدارس والكنائس بنطاق حى وسط، فضلا عن زراعة 2007 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بنطاق حى المنتزه ثان، وزراعة 1560 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى العجمى، بالإضافة إلى زراعة 1022 شجرة مثمرة بنطاق حى المنتزه أول، وزراعة 600 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى العامرية ثان، وزراعة 288 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى غرب.
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